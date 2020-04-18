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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
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桃園蓮花季縮減規模 取消群聚式活動

最新更新：2020/04/18 17:10

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）武漢肺炎疫情延燒，為減低群聚風險，桃園市長鄭文燦今天表示，蓮花季原則不舉辦群聚式活動，採取規模縮減、人流分散原則，而各農場的農事體驗活動，將另開專案會議討論方案。

擁有悠久歷史的桃園市蓮花季活動，隨著夏季到來，今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，是否繼續舉辦，成為地方焦點。

鄭文燦今天在桃園市防疫專業會議中表示，蓮花季原則不會舉辦群聚式的活動，採取規模縮減、人流分散原則，而各農場的農事體驗活動多元，將另開專案會議討論方案，也請農業局輔導各農場進行人流管制及防疫對策。

鄭文燦說，有關各休閒農場觀光人潮銳減，平均減少3成到5成之間，農委會有相關紓困貸款，以及休閒農場的設備更新，桃園已受理22個申請案，目前核准約新台幣3600萬貸款，其餘案件尚在審查中，請農業局持續輔導業者爭取權益。

另外，為防範群聚感染，鄭文燦也表示，市府所屬場館如活動中心、社區發展協會、社福機構等，不提供外界租借至6月30日，並持續進行滾動式檢討，待疫情明確告一段落，才可以解封外借，避免造成租借單位的負擔。（編輯：卞金峰）1090418

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