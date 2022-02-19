嘉市首屆全國中小學桌球賽 鄭怡靜開球

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2022年第1屆「南興國中積分賽暨國小國中桌球邀請賽」19日在嘉義市南興國中登場，台灣桌球一姐鄭怡靜（左2）到場，與市長黃敏惠（右2）一起開球。中央社記者黃國芳攝 111年2月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）2022年第1屆「南興國中積分賽暨國小國中桌球邀請賽」今天在嘉義市南興國中登場，東京奧運桌球混雙銅牌選手鄭怡靜到場，與市長黃敏惠一起開球，並為小選手加油打氣。

第1屆「南興國中積分賽暨國小國中桌球邀請賽」今天起、一連2天登場，有來自全國56隊、800多名選手參賽。台灣桌球一姐鄭怡靜也親臨現場，與黃敏惠一起開球，並贈送黃敏惠親筆簽名球拍。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，台灣桌球選手在東京奧運表現優異，桌球運動受重視，嘉義市政府結合金石建設等民間力量扎根基層，先後在嘉北國小、南興國中、嘉義高中設立訓練基地，完善三級銜訓制度，並挹注資源充實訓練場地設施、延聘國手級專業教練長期培訓嘉義子弟。

黃敏惠致詞表示，嘉義市發展運動在原有的棒球項目外，近年來桌球也成為嘉義市重點體育發展項目。南興國中舉辦第1屆全國性國中小學邀請賽，讓小選手得以切磋交流、提升實力，令人驚喜的是，台灣桌球一姐鄭怡靜親臨現場，為小選手加油打氣。

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黃敏惠指出，大力支持嘉義市桌球運動推廣的金石建設公司董事長柯建利，從小對桌球運動充滿熱情，專注事業發展之餘，對於桌球熱情從未停熄，連續舉辦金石盃全國桌球賽，並贊助學校球隊，就是要讓桌球的種子在嘉義市生根發芽。

柯建利表示，未來會繼續推動桌球，讓桌球如同棒球運動一樣，讓更多孩子能喜歡這項優質的運動，並打出好成績，成為嘉義市的驕傲。（編輯：張芷瑄）1110219