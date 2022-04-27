台東太平榮家舊址活化 打造樂齡休閒長照園區

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東太平榮家9.12公頃土地閒置，縣政府爭取中央經費補助於去年9月拆除榮家內報廢建物後，今天舉辦招商說明會，將以樂齡養生休閒長照園區為構想，多元活化並促進在地經濟。

縣長饒慶鈴說明，位在卑南鄉太平村的太平榮家，成立於民國45年，鼎盛時期收容安置近5000名住民，隨著環境變遷及人口結構變化，於103年與馬蘭榮家進行整併後正式關閉。

經縣府、國有財產署、退輔會三方多年合作及努力下，107年正式委託由縣府辦理招商作業，利用約9.12公頃的閒置土地，以促進地方發展及提升長照水準為目標規劃。

期間縣府多次與國產署台東辦事處討論、至現場勘查並修正合約，逐漸凝聚確認招商量能；因受疫情影響導致招商受限制，去年重新評估開發模式，以促進地方發展及提升長照水準為目標，興建具有醫療照顧、預防保健功能的樂齡養生休閒長照園區。

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建設處表示，縣府爭取花東基金補助約新台幣700萬元經費，已於110年9月完成太平榮家報廢建物的拆除作業。預計今年底前完成相關招商及簽約作業，遴選具整體開發專業的廠商合作，希望將太平榮家規劃、打造成具有照顧、醫療、居住、預防保健功能的東漂基地－樂齡養生休閒長照園區。

太平榮家地點鄰近台東市區及車站，交通便捷發展可期，並配合國家長期照顧服務與縣政府政策，創造在地產業發展及提供更多的就業機會，活絡地方經濟。（編輯：謝雅竹）1110427