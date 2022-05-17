奇美博物館推兒童夏令營 體驗藝術大豐收

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奇美博物館配合30週年慶，以館藏人氣畫作「豐收」為主題，在7、8月推出兒童夏令營活動，提供藝術體驗並培養兒童藝術鑑賞能力。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）奇美博物館配合30週年慶，以館藏人氣畫作「豐收」為主題，在7、8月推出兒童夏令營活動，透過畫作尋寶、藝術創作及展廳互動，培養兒童藝術鑑賞能力，體驗藝術大豐收。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，每次推出暑期活動都引發熱烈迴響，今年將推出具啟發性與創造力的藝術體驗營隊，在7、8月的每週四登場，內容涵蓋「畫作尋寶、藝術創作、展廳互動」3大活動，今天起開放早鳥預購。

奇美博物館指出，「畫作尋寶」搭配博物館首度推出的體驗式互動童書「我的大豐收─畫作尋寶祕笈」進行，書中以「豐收」為題材，帶領孩子用深入淺出方式看懂畫作，從畫家簽名、畫家是誰，到畫作色彩、構圖、繪畫技巧、畫布材質、作品經歷等全部揭密，培養兒童對藝術的興趣。

館方指出，「藝術創作」則於7、8月分別規劃不同內容，7月的「造型拓印奇幻之旅」以農作物為靈感，運用橡膠板的排列組合與拓印技巧創作；8月的「光與色彩魔法之旅」將觀察生活中常見的水果之美，描繪水果各種切面的果肉纖維，透過剪裁、黏貼並結合光與色彩，打造繽紛作品。

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館方指出，「展廳互動」部分是由館員帶著小朋友到展廳進行互動導覽，真實感受與藝術零距離的美感體驗，並透過遊戲方式引領學員了解畫作該怎麼看，輕鬆掌握賞畫祕訣。整個夏令營內容豐富扎實，可讓孩子自然而然獲得藝術基礎知識。

奇美博物館指出，夏令營主要對象為國小一至四年級學生，每場上限15人，每名兒童可由1名成人陪同，詳情可上官網查詢。（編輯：方沛清）1110517