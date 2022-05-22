台中推暖心篩劑計畫 8大類人員每人送2劑快篩

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市長盧秀燕今天宣布，將啟動「暖心篩劑支持計畫」，針對托嬰托育、長照與兒少及身障等8大類約2.5萬名工作人員，每人發送2劑快篩，預計將送出5萬劑。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診7250例。

盧秀燕表示，台中市成人的輝瑞疫苗目前有6萬2382劑，即日起可上醫療院所網站預約施打，除了成人輝瑞疫苗外，兒童輝瑞疫苗可能會提前24日抵達台中，經過衛生局統整與撥配，家長預計26日起也可提前帶小孩至醫療院所施打，至於校園施打期程，預計27日起就可在校園替學童施打。

盧秀燕並宣布啟動「暖心篩劑支持計畫」，她表示，計畫將針對在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等，共計8大類處所服務的工作人員，提供每人2劑快篩；經統計相關工作人員數近2萬5000人，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

至於高中以下校園畢業典禮措施，盧秀燕說，近期畢業典禮時間將近，市府廣徵校方、家長團體建議後，考量在此階段，畢業典禮對學生而言是一生一次的事情，因此宣布學校畢業典禮可採實體或線上方式進行，授權各校自行決定。

她指出，考量疫情，畢業典禮將不邀請外賓、家長參加，但學校可採全程視訊直播方式供家長觀賞。（編輯：陳仁華）1110522