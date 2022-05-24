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停課仍有托育需求 北市79%幼兒園照開班

2022/5/24 13:23
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）疫情嚴峻，台北市政府要求幼兒園本週停止實體課程，因部分家長仍有托育需求，79%園所照常開班授課。業者表示，疫情讓收托人數銳減，造成經營壓力，希望盡快恢復正常。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市政府預估疫情洪峰將至，要求各公私立幼兒園昨天起停止5天實體課程，若家長有需求，則安排基本照顧服務。

台北市教育局統計，695所公私立幼兒園中，有79%、547園因部分家長工作需求而須送托，本週仍開設基本照顧班，服務1萬712名幼兒，約佔所有送托幼兒的19%。

松山區某幼兒園業者向中央社記者表示，疫情讓老師、家長都有擔憂，但學齡前兒童比國小生更需要專業照顧，因此仍有大約1/5的家長送托，由老師安排實體課程。

業者指出，因為有去年的經驗，所以線上課程運作起來沒有問題，但因為孩子沒有課業壓力，一天大約只會進行線上課程30分鐘，目的是讓孩子與老師保持連結，減少未來復課後需要重新適應、調整的時間。

文山區某幼兒園業者說，大約1/4的孩子這週仍到園上課，請假在家的孩子則沒有安排線上課程，但即便需要照顧的孩子銳減，老師還是照常上班、照常給薪，在經營上是很大的壓力，希望疫情下週就能減緩，盡快恢復常態。

大安區某幼兒園業者表示，因為孩子大多來自雙薪家庭，這週約有1/3照常到園接受實體課程，其餘孩子則線上學習，且站在教育工作者的角度，仍鼓勵孩子到園上課，養成正確的學習態度。

對於下週是否能復課，台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪表示，會再觀察這幾天情況，若疫情洪峰過了，就可能恢復實體課程，最慢27日宣布決定。（編輯：方沛清）1110524

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