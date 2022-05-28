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高雄開設兒童疫苗接種站 校園拚6/8前打完

2022/5/28 17:16（5/28 17:31 更新）
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高雄市長陳其邁（左）28日在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中表示，29日將開設5個兒童疫苗社區接種站、4間醫院也將陸續開設特別診，皆採預約制，晚間6時起可至市府網站預約。中央社記者曾以寧攝 111年5月28日
高雄市長陳其邁（左）28日在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中表示，29日將開設5個兒童疫苗社區接種站、4間醫院也將陸續開設特別診，皆採預約制，晚間6時起可至市府網站預約。中央社記者曾以寧攝 111年5月28日
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）針對兒童疫苗，高市府宣布，明天開設5個社區接種站、4間醫院也將陸續開設特別診，今晚6時起可上市府網站預約；校園接種安排6月8日前打完。並將提供居服員每週免費快篩2次。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，很多家長希望盡快讓小朋友打到疫苗，高雄市301家合約醫療院所都已開放預約接種，目前也已經打了2萬多人次。

此外，29日於小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟、高雄展覽館5處開設5到11歲兒童疫苗社區接種站，提供輝瑞兒童疫苗；高雄榮總、國軍高雄總醫院、旗津醫院、鳳山醫院，31日起將陸續開設兒童疫苗接種特別診。都採預約制，今天下午6時起可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

校園疫苗接種計畫30日開打，原定2週內打完。高雄市教育局長謝文斌說，將期程提早，6月8日前會安排到所有學校施打完畢，盡快讓小朋友受到疫苗保護，請家長備妥同意書。

針對日前宣布65歲以上設籍高雄市長者接種第3、4劑疫苗可獲得700元禮券，高雄市政府秘書長郭添貴表示，禮券發放期限延長到6月底。如有長輩不方便出門接種，可以聯繫區公所安排計程車免費接送。

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高市府也表示，全高雄約6000多名居服員，每週快篩2次，市府將免費提供試劑，並提醒居服員每日服務前須先確認個案身體狀況、是否出現身體不適，保護居服員，也避免傳染給2萬多名照顧對象。

中央流行疫情指揮中心高雄今天新增9641例確診，其中771例是學生。高雄市政府表示，有11例境外移入、系統重複通報及改判，其餘60.2%是診所快篩陽判定確診、26.7%是醫院快篩陽確診，僅13.1%是到醫院PCR採檢確診，醫院服務量大幅下降。（編輯：郭諭儒）1110528

高雄市教育局長謝文斌28日下午在市府防疫記者會中宣布，校園疫苗接種計畫30日開打，原定2週內打完，現規劃將期程提早，6月8日前會安排到所有學校施打完畢，盡快讓小朋友受到疫苗保護。中央社記者曾以寧攝 111年5月28日
高雄市教育局長謝文斌28日下午在市府防疫記者會中宣布，校園疫苗接種計畫30日開打，原定2週內打完，現規劃將期程提早，6月8日前會安排到所有學校施打完畢，盡快讓小朋友受到疫苗保護。中央社記者曾以寧攝 111年5月28日
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