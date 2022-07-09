金門蚵民化身導覽解說員 傳統產業轉型靠自己
2022/7/9 17:52（7/9 18:06 更新）
金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會9日辦理古寧頭蚵田遊程解說訓練 ，協助蚵民化身導覽解說人員，開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）協助金門傳統石蚵產業轉型，金寧鄉古寧頭社區發展協會今天辦理古寧頭蚵田遊程解說訓練，協助蚵民化身導覽解說人員，讓傳統產業轉型，開發石蚵文化產業新領域。
訓練活動在金門縣水產試驗所石蚵產業文化館舉行，課程包括古寧頭蚵田起源、石蚵文化館內部展示教育、台灣社區生態調查案例、認識古寧頭潮間帶生物圖鑑、現場採收技巧交流與安全教育，還有帶隊技巧演練等，課後分組演練驗收考核，共吸引15名蚵民參與。
古寧頭社區發展協會理事長李金鎗表示，古寧頭座落於金門西北角，舊稱「古龍頭」或「佳里頭」，昔日李氏先祖移居於此，族人在遼闊的海埕栽植蚵樁，成金門最大海蚵生產地；但近年隨著採蚵人口老化，古寧頭石蚵產業也逐漸沒落，部份蚵椿甚至因無人接管遭泥沙掩蓋而荒廢。
李金鎗說，為了延續400多年的記憶與情感，社區自109年5月起，在日記文化工作室負責人李佳融協助下，將石蚵文化產業和觀光概念結合，透過教育訓練，讓蚵農化身成解說員，結合石蚵田導覽活動與導入使用者付費觀念，開發石蚵文化產業新領域。
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社區總幹事李俊龍補充，社區堅持招募有經驗蚵民來帶隊，其實也有安全上的考量。因石蚵殼相當鋒利，一般民眾經常因肢體不慎碰觸而受傷；此外，古寧頭石蚵田的蚵道錯綜複雜，若沒有當地蚵民帶路，若遊客不慎迷路誤闖進入淤泥帶，雙足容易深陷其中。
未來古寧頭社區將持續開發體驗行程，例如：剝蚵體驗、美食DIY體驗、餐飲服務、手作DIY課程等，同時結合社區內的戰役史蹟、閩南文化、出洋客故事，豐富來古寧頭旅遊的內涵與深度。（編輯：郭諭儒）1110709
近年隨著採蚵人口老化，金門古寧頭石蚵產業逐漸沒落，部分蚵椿甚至因無人接管遭泥沙掩蓋而荒廢，古寧頭社區發展協會9日特別辦理蚵田遊程解說訓練，培訓蚵農變身解說員，協助開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
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