更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悼念安倍晉三 日本台灣交流協會外巨幅留言牆滿滿哀思
首頁 / 地方

金門蚵民化身導覽解說員 傳統產業轉型靠自己

2022/7/9 17:52（7/9 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會9日辦理古寧頭蚵田遊程解說訓練 ，協助蚵民化身導覽解說人員，開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會9日辦理古寧頭蚵田遊程解說訓練 ，協助蚵民化身導覽解說人員，開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）協助金門傳統石蚵產業轉型，金寧鄉古寧頭社區發展協會今天辦理古寧頭蚵田遊程解說訓練，協助蚵民化身導覽解說人員，讓傳統產業轉型，開發石蚵文化產業新領域。

訓練活動在金門縣水產試驗所石蚵產業文化館舉行，課程包括古寧頭蚵田起源、石蚵文化館內部展示教育、台灣社區生態調查案例、認識古寧頭潮間帶生物圖鑑、現場採收技巧交流與安全教育，還有帶隊技巧演練等，課後分組演練驗收考核，共吸引15名蚵民參與。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗表示，古寧頭座落於金門西北角，舊稱「古龍頭」或「佳里頭」，昔日李氏先祖移居於此，族人在遼闊的海埕栽植蚵樁，成金門最大海蚵生產地；但近年隨著採蚵人口老化，古寧頭石蚵產業也逐漸沒落，部份蚵椿甚至因無人接管遭泥沙掩蓋而荒廢。

李金鎗說，為了延續400多年的記憶與情感，社區自109年5月起，在日記文化工作室負責人李佳融協助下，將石蚵文化產業和觀光概念結合，透過教育訓練，讓蚵農化身成解說員，結合石蚵田導覽活動與導入使用者付費觀念，開發石蚵文化產業新領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社區總幹事李俊龍補充，社區堅持招募有經驗蚵民來帶隊，其實也有安全上的考量。因石蚵殼相當鋒利，一般民眾經常因肢體不慎碰觸而受傷；此外，古寧頭石蚵田的蚵道錯綜複雜，若沒有當地蚵民帶路，若遊客不慎迷路誤闖進入淤泥帶，雙足容易深陷其中。

未來古寧頭社區將持續開發體驗行程，例如：剝蚵體驗、美食DIY體驗、餐飲服務、手作DIY課程等，同時結合社區內的戰役史蹟、閩南文化、出洋客故事，豐富來古寧頭旅遊的內涵與深度。（編輯：郭諭儒）1110709

近年隨著採蚵人口老化，金門古寧頭石蚵產業逐漸沒落，部分蚵椿甚至因無人接管遭泥沙掩蓋而荒廢，古寧頭社區發展協會9日特別辦理蚵田遊程解說訓練，培訓蚵農變身解說員，協助開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
近年隨著採蚵人口老化，金門古寧頭石蚵產業逐漸沒落，部分蚵椿甚至因無人接管遭泥沙掩蓋而荒廢，古寧頭社區發展協會9日特別辦理蚵田遊程解說訓練，培訓蚵農變身解說員，協助開發石蚵文化產業新領域。（古寧頭社區發展協會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月9日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族