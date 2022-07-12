便利偏鄉學子安全上學 花蓮獲教部補助5校車汰換

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮一些偏鄉學子上學路途遙遠，沒有火車、公車可搭，校車就成為重要交通工具，花蓮縣政府獲教育部補助汰換已屆法定使用年限的交通車，12日5所學校5輛車舉行交車典禮，縣長徐榛蔚（前右4）於典禮中將車鑰匙頒授予各校長。中央社記者李先鳳攝 111年7月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮一些偏鄉學子上學路途遙遠，沒有火車、公車可搭，校車就成為重要交通工具，縣府獲教育部補助汰換已屆法定使用年限的交通車，今天5所學校5輛車舉行交車典禮。

花蓮縣政府獲教育部核定補助經費及縣府自籌10%共新台幣1655萬元，汰換已屆法定使用年限的交通車，受補助學校包括鳳林國中、光華國小、月眉國小、新社國小及立山國小5校共5輛交通車。

縣長徐榛蔚於典禮中將車鑰匙頒授予各校長，並致詞表示，為讓孩子上學更安全、便利，同時減輕家長接送負擔，積極爭取學校交通車補助，去年汰換11輛、今年5輛；將持續努力，協助提供優質學習環境，帶動花蓮教育品質提升。

代表致謝詞的鳳林國中七年級學生鍾郁軒說，她家住萬榮鄉西林村，距離學校10公里左右，走路到學校要2小時，有校車接送方便很多；但校車已有十多年車齡、開了30萬公里，很幸運有新校車可以搭乘。

縣府教育處教育設施科長盧谷砳樂說明，全縣共36所偏鄉國中小因大眾交通工具不便，設有交通車，例如豐濱國中學生分布在狹長的海岸線、瑞穗國中有來自海岸山脈的奇美部落學生等，都需要交通車接送。

國小車輛法定使用年限為10年、國中為15年，硬體設備由教育部補助，司機薪資、油料及保養費等則由教育處編列預算，學生搭乘交通車不須額外支付交通費。

對於部分汰換但還堪用的車輛，縣府將調查所屬各局處、機關及鄉鎮市公所是否有使用需求，希望透過媒合移撥繼續使用，發揮資源最大效益，協助同樣需要幫助的人。（編輯：陳仁華）1110712