鳳翔安居動土 花敬群：高雄社宅將增至1萬2000戶

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國家住宅及都市更新中心15日在高雄市鳳山區舉行社會住宅「鳳翔安居」開工動土典禮，內政部次長花敬群（前排左）等人出席，祈求工程圓滿順利。中央社記者曾以寧攝 111年7月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）國家住都中心「鳳翔安居」社宅今天高雄動土，內政部次長花敬群指出，高雄已有3000戶社宅開工，年底前完成招標戶數可望逾7000戶，並經盤點，高雄的社宅將往1萬2000戶推動。

國家住宅及都市更新中心今天在高雄市鳳山區舉行社會住宅「鳳翔安居」開工動土典禮，花敬群、高雄市長陳其邁、國家住都中心執行長黃景茂都到場參與。

花敬群致詞表示，加上今天動土的「鳳翔安居」，高雄社宅目前已有7個基地、超過3000戶開工，下週仁武社宅也將動工，累計月底前動工戶數有望上看4000戶，在年底前高市共有5300戶動工；在招標數量，高市可望在年底超過7000戶。

花敬群說，在住都中心與高雄市府合作下，高雄原預計推23處社會住宅基地，目標1萬500多戶，並經盤點，會再把高雄社宅數量推到1萬2000戶的方向，搭配高雄大發展階段，一起建立扎實基礎，未來附近居民也能以低價借用社宅活動空間。

陳其邁指出，鳳山區有鳳翔、鳳誠、鳳松等社宅基地，加起來共約1200戶，其中鳳翔社宅位近大寮，共有440戶，因應鳳山大寮地區快速增加的就業人口；此外，下週市府主辦的岡山大鵬九村社宅，也有約600戶，住都中心主辦的仁武社宅也將動工，都是在高雄市人口快速增加的區域。

陳其邁表示，社宅將以青年優先、住宅優先、弱勢優先的三大原則，讓所有市民都享有居住權利，也設立托兒、托育、社區關懷據點等社福設施，讓民眾住得安心。

陳其邁說，搭配囤房稅，高雄市府每年增加新台幣3億元收入，將全數用於租金補貼，擴大7萬戶中央租金補貼適用對象，共可補貼8萬戶，減輕年輕人負擔。

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住都中心資料指出，「鳳翔安居」社宅鄰近陸軍官校、杭州公園及鳳山共同市場，離捷運站僅600公尺，生活、交通機能完善，建築規模為地上14層、地下2層，含一房、二房、三房等房型，共440戶，其中22戶採無障礙全齡友善設計，並規劃托嬰中心及社區共榮友善環境，預計民國115年5月完工。

陳其邁這2天都在鳳山等早期為眷村的地區跑行程，有媒體解讀是要搶深藍票倉。對此，陳其邁接受媒體聯訪時回應，「這跟選舉無關，跟市民的生活有關」，希望不問族群、不問對象、不分區域照顧市民。（編輯：戴光育）1110715

國家住宅及都市更新中心15日在高雄市鳳山區舉行社會住宅「鳳翔安居」開工動土典禮，內政部次長花敬群（前排右5）、高雄市長陳其邁（前排右4）等人出席。中央社記者曾以寧攝 111年7月15日