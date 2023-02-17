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竹北老人安養中心設備老舊 鄭朝方允協助改善

2023/2/17 19:42（2/17 19:46 更新）
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新竹縣竹北市公所17日指出，竹北市老人安養中心為公辦民營，因設備老舊、多項公共安全需提升，經營單位仁慈醫院盼市公所能協助改善，市長鄭朝方（前）16日也實際走訪，並承諾以公所權責之力協助。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月17日
新竹縣竹北市公所17日指出，竹北市老人安養中心為公辦民營，因設備老舊、多項公共安全需提升，經營單位仁慈醫院盼市公所能協助改善，市長鄭朝方（前）16日也實際走訪，並承諾以公所權責之力協助。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）公辦民營的竹北市老人安養中心設備老舊、多項公共安全待改善，竹北市長鄭朝方今天表示，將協助爭取中央補助計畫，改善機構設備與環境，穩定照護品質。

竹北市公所發布新聞稿指出，竹北市老人安養中心為公辦民營，因設備老舊、多項公共安全需提升，經營單位仁慈醫院盼公所能協助改善，鄭朝方昨天實際走訪，並承諾以公所權責之力協助。

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仁慈醫院院長張達人說，目前竹北市老人安養中心共有33名住民，養護住民24名已滿床、安養住民11名，由於養護床需求大，平均候床時間需等2至3個月，擬計畫將部分安養床轉養護床，提供長者迫切需求。此外，照護人員缺額也是機構長期面臨問題之一，盼市公所提供相關協助，穩定照護品質。

鄭朝方表示，公所將盤點公部門各項對應計畫，並集結縣府之力，全力協助申請符合條件的中央補助計畫，並爭取經費挹注改善老人安養中心養護設備，以及消防、公共安全等提升，讓長者能在更舒適環境中活動。（編輯：方沛清）1120217

#鄭朝方
#竹北市老人安養中心
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