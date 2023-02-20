讓家長兼顧工作與育兒 高市宣布公幼開辦延長照顧

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市公立幼兒園自今年7月起，全面開辦延長照顧，家長收費每小時不超過新台幣50元，其餘經費差額均由市府負擔，以減輕學齡前家庭育兒負擔。

陳其邁今天上午前往前金幼兒園視察，並宣布這項公立幼兒園延長照顧方案。同時也與幼兒園師生一起跳帶動操、製作披薩，體驗幼兒園豐富多元課程活動。

陳其邁表示，公立幼兒園自今年7月起，全面開辦延長照顧，提供學期間課後下午4時至6時，寒暑假期間上午8時至下午6時延長照顧服務，且家長收費每小時不超過50元，其餘經費差額均由高雄市政府負擔。

陳其邁說，延長照顧服務可解決家長工作時間托育需求，且費用由市府負擔，可大幅減輕家長負擔。希望提供更多更好、家長也負擔得起的公共化教保服務。

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高雄市教育局表示，高雄市全面開辦延長照顧政策，每年挹注約5700萬元，預估受益幼兒至少1萬2000餘人，提供幼兒豐富多元的統整性活動，例如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，讓家長安心兼顧工作與育兒。

此外，教育局指出，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元，且低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭再減免。（編輯：黃世雅）1120220