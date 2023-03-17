苗首間公辦民營實驗小學有譜 信德國小開公聽會

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）台灣光罩慈善基金會選定苗栗縣頭份市信德國小，推動轉型公辦民營計畫今晚開公聽會。縣府教育處證實，申請流程正進行中，若審查通過，將是縣內首間轉型公辦民營實驗小學。

台灣光罩慈善基金會向苗栗縣政府提出「信德國民小學轉型公辦民營學校」計畫案，晚間辦理學區公聽會，邀集學校教職員、學生家長及社區人士說明轉型計畫及教育理念。

信德國小校長黃文昭告訴中央社記者，學校位處頭份市與三灣鄉交界，雖屬頭份市位置最邊陲的小校，但師資陣容堅強並致力探索式教學；數年前開始，台灣光罩慈善基金會補助學校辦理攀樹特色課程，經長期合作評估，決定推動學校轉型成為公辦民營實驗學校。

台灣光罩慈善基金會透過新聞稿指出，信德國小轉型公辦民營實驗教育方案，將以108課綱之部定、校定課程為基礎，國高中課程能無縫銜接，輔以生命、生活、生涯（三生）及美學、文化、科學（三識）的發展課程，培養孩子自主學習能力，形塑有品格、具創造思考、會提問、解決問題且有自信的全人未來公民。

黃文昭表示，目前學校包含代理教師在內，教職員工25人、學生人數約150人（含幼兒園），若轉型後由基金會承接，將採開放學區，但會優先保障原學區內學生入學為原則；課程方面，規劃納入茶道、機器人等多元探索式學習，相關增加師資、設備所需經費將由基金會挹注，至於學費則仍比照現有公立學校收費標準。

黃文昭說，今天公聽會主要進行廣泛意見溝通，並納入營運計畫參考，預計4月中旬送縣府專案審議，目標希望在9月新學年度招生營運。

苗栗縣政府教育處表示，信德國小轉型計畫申請流程正進行中，若專案評估核可並經教育審議委員會通過，將是苗栗縣首間公辦民營實驗小學，提供家長多一種教育選擇。（編輯：張銘坤）1120317