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新北續推愛心待用餐 多家連鎖餐飲業者響應

2023/3/28 17:07（3/28 17:21 更新）
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新北市政府續推「好日子愛心大平台待用餐」，獲多家連鎖餐飲業者響應，28日簽署合作備忘錄，新北市長侯友宜（左3）也感謝企業愛心。中央社記者王鴻國攝 112年3月28日
新北市政府續推「好日子愛心大平台待用餐」，獲多家連鎖餐飲業者響應，28日簽署合作備忘錄，新北市長侯友宜（左3）也感謝企業愛心。中央社記者王鴻國攝 112年3月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府110年8月起推出「好日子愛心大平台待用餐」，市長侯友宜今天與多家連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，期望擴大影響層面，照顧更多弱勢民眾。

新北市政府今天舉辦「好日子愛心大平台待用餐」簽署備忘錄儀式，包括鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲業者都派代表參與。

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侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市受到疫情的影響，從110年8月起推動愛心待用餐，一路推下來，已經照顧了36萬人次，今年待用餐從一般的商家擴大到連鎖業者，一起共襄盛舉。

他表示，今年規劃有鬍鬚張、八方雲集、三商巧福（餐飲）、爭鮮等業者共襄盛舉，讓一般商家跟連鎖業者發揮最大的愛心力量，預估今年會有615家業者參與，約可照顧到13萬人次。（編輯：李錫璋）1120328

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