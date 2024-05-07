淡水少年涉命案父擬頂罪遭聲押 法院裁定5萬交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）新北淡水1家裝潢公司發生命案，士林地檢署查出，1名少年涉案，少年的父親（公司老闆）涉出面頂替，檢察官複訊後，依頂替罪嫌聲請羈押，士林地院今天裁定5萬元交保。

至於涉案少年，移送士林地方法院少年法庭審理。

士林地檢署指出，這名父親獲法院交保部分，檢察官將研議是否提起抗告。

全案緣於，裝潢公司老闆5日因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，李男身中多刀。

警方指出，傷者經由消防隊救護車送往淡水馬偕醫院急救宣告不治，致命傷為心臟被刺2刀。涉案的45歲公司老闆等人，被帶回派出所釐清案情。

警方初步調查，死者李姓男子（42歲）為裝潢公司前員工，李男遭質疑多次暗吞公司工程款，雙方約定談判。

裝潢公司老闆供稱，因要求歸回工程款未果，雙方產生口角，李男從隨身包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

警方將公司老闆依殺人罪嫌移送士林地檢署。

檢察官今天複訊後，查出涉嫌持刀砍人的是公司老闆的未成年兒子，依涉頂替罪聲押公司老闆。

士林地院開庭後，裁定公司老闆新台幣5萬元交保。（編輯：李錫璋）1130507