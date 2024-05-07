玉山金首季淨利創高 規劃熊本出張所搶台積延伸商機

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（中央社記者羅元駿台北7日電）玉山金控今天揭露今年第1季稅後淨利為新台幣62.5億元，創下單季新高，每股盈餘（EPS）0.4元，主要是財管手續費收入創高、以及存放款業務穩健成長；此外，為搶攻台積電赴日設廠延伸商機，玉山金將規劃申設熊本出張所（支行）。

玉山金今天召開今年第1季法人說明會，公布今年第1季營運概況，淨營收為174.9億元，稅後淨利62.5億元，較去年同期成長3.4%，為歷年單季最高紀錄，EPS 0.4元、股東權益報酬率（ROE）為10.38%；也同步公布4月獲利17.5億元，累計今年前4月稅後淨利80億元，較去年同期增加5.4%。

玉山金表示，第1季淨手續費收入62.4億元為單季新高、年增26.2%，其中財富管理淨手續費收入29.8億元同創單季新高、成長34.7%。信用卡淨手續費收入17.6億元、年成長7.1%，簽帳金額1302億元，為歷年同期新高，年成長8.7%。

玉山金表示，受惠於台灣經濟穩健發展，AI及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長9.5%，企業放款及個人放款分別成長8.6%和10.5%。

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海外經營部分，玉山金指出，首季海外分、子行獲利成長10.2%，合計貢獻銀行淨利34.8%；並補充，多倫多分行已獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立、馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕，並規劃申設熊本出張所（支行），以搭配福岡分行就近服務台積電及台商供應鏈。

至於股利政策，玉山金說明，董事會已決議通過發放現金股利1.2元、股票股利0.2元，合計每股1.4元，並待6月14日股東會確認盈餘分派案。（編輯：潘羿菁）1130507