防止車輛行駛環道翻覆 國道9處劃設減速標線

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（中央社記者余曉涵台北7日電）高公局統計，108年到112年國道匝環道車輛翻覆事故件數達254件，為了減少相關事故，高公局今年在9處匝環道，劃設視覺化減速標線，預期可降低車輛因超速致衝出車道或翻覆機率。

根據高速公路局統計，民國108到112年國道匝環道車輛翻覆事故件數達254件，造成10人死亡及130人受傷。為減少上述類型交通事故，高公局今年於匝環道擴大辦理「視覺化減速標線」，以提升行車安全。

高公局指出，目前高公局於進出口匝（環）道，均已設置「匝（環）道速限」標誌，提醒用路人進入匝環道時應依速限行駛，另為提升行車安全，視需要於彎道路肩劃設「白色斜紋線」、加密路面標記或設置安全方向導引標誌。

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為更加強化匝環道行車安全，高公局109年就國道1號平鎮系統北出環道、雲林系統北入環道及安定交流道南出匝道試辦繪設視覺化減速標線，主要利用車道標線造成視覺效果，使駕駛人自動減速，以降低車輛因超速致衝出車道或翻覆機率，經統計，實施後車速約可降低5%到9%，趨於安全行車範圍，且至今無再發生車輛翻車事故，試辦成效良好。

高公局指出，今年度劃設視覺化減速標線，包含國道1號大華系統南入環道、國道3號汐止系統南出環道、國道3號中和交流道北出匝道、國道3號彰化系統南出環道、國道4號中港系統東出環道、國道4號潭子系統東出環道、國道1號台南系統北出環道、國道3號官田系統北出環道、國道10號嶺口東出匝道等9處匝環道擴大辦理視覺化減速標線，希望再減少上述地點車輛超速及翻覆情形。（編輯：李亨山）1130507