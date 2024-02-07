中正高工外多棵大樹遭砍 未依程序將追究責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄中正高工去年底砍除人行道10多棵大樹，引起民眾討論，高雄市教育局今天表示，初步了解學校未依專家學者會勘結論執行，逕自移除樹木，將追究責任並懲處。

高雄市教育局表示，位於光華二路至廣東三街段的二聖一路大型樹木遭移除，教育局已介入調查，初步了解學校雖於去年11月22日邀請專家學者現場會勘，卻並未依該次會勘結論執行，並於113年1月底自行洽請專家會勘後逕自進行移除作業。

教育局指出，中正高工配合年後將進行通學步道工程，曾於去年11月8日函報申請移除23棵樹木，並經教育局依規定邀請專家學者於112年11月22日至現場會勘，逐一檢視樹木生長狀況後，同意校方先行移除8棵樹根已竄根破壞花台，且有傾倒危及安全急迫樹木。

中正高工校長張簡玲娟接受媒體聯訪表示，今年1月接獲民眾陳情反映菩提樹樹根隆起範圍廣泛，有長輩遭隆起樹根絆倒，後續將持續與專家討論，尋找共贏方式。

高雄森林城市協會理事長莊傑任表示，砍除現場要進行人行道改善工程，此路段人行道極寬，擴大樹穴與樹共存應不難，這棵樹3人無法環抱，就這樣被砍除非常令人遺憾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當地竹西里長林金良告訴中央社記者，雖然該路段人行道很寬，但大樹樹根盤據，常常接獲里民陳情步行環境不佳，尤其人行道凹凸不平，對於輪椅族不友善，希望能藉此機會整治人行道。

教育局表示，目前已請學校立即暫停相關作業程序，並先行完善相關安全措施，確保通行安全；另針對其移除工法、施作現場應由合格人員進行監看與施工後的安全整備等程序，確實督導學校檢討精進，如有違反相關規定者，皆依規定追究責任。（編輯：黃世雅）1130207