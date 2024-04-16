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男子胰管癒合不全又長期喝酒 釀慢性胰臟炎

2024/4/16 13:04
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣46歲徐姓男子天生胰管癒合不全又長期喝酒，經常腹痛，經打止痛針無法緩解，到醫院急診檢查發現為慢性胰臟炎，透過內視鏡治療才康復，醫師告誡，戒酒是最佳預防之道。

苗栗大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福今天指出，徐男三不五時就因為腹痛，前往鄰近醫療院所打止痛針，不痛後又繼續喝酒。這一次，因左上腹再次疼痛，打止痛針也無法緩解，所以緊急到急診就醫，從電腦斷層檢查發現他胰臟周圍發炎、胰管擴張且胰臟尾部有胰管內結石的情形，診斷為慢性胰臟炎。

林德福表示，病患本身有罕見的胰管癒合不全，一般來說，胰臟在發育過程會由兩個胰管融合而成一個完整的胰管，主胰管經由大乳突進入十二指腸，然而，少部分人的融合過程未完成，導致主胰管經由小乳突流入十二指腸，大多數情況下不會有症狀，但少部分病人會出現慢性胰臟炎。

林德福指出，慢性胰臟炎最常見的原因就是酗酒，少數原因為胰管癒合不全、囊狀纖維症及某些自體免疫性疾病；而徐男不僅有胰管癒合不全，又加上長期喝酒，因此罹患慢性胰臟炎的機會相對高出許多。

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徐男經過內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療，從小乳突開口使用氣球擴張主胰管的開口，再以取石氣球將胰管結石拖至十二指腸，讓結石自行排出，最後放置胰管支架來減輕胰管內壓力，順利解決病人多年的疼痛問題。

林德福說，要預防慢性胰臟炎，最重要的方法就是「戒酒」，否則如同徐男的狀況一樣，反覆腹痛纏身，甚至止痛針都無法緩解，才體會到「多麼痛的領悟」，而徐男也表示，以後都不敢喝酒了。（編輯：張銘坤）1130416

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