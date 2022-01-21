劇場版「咒術迴戰0」2/24登台 導演保證有新內容

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由知名日本漫畫改編的「劇場版 咒術迴戰0」將於2月24日在台灣上映。（圖取自facebook.com/MedialinkTW）

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（中央社記者王心妤台北21日電）由知名日本漫畫改編的「劇場版 咒術迴戰0」，片商今天宣布將於2月24日在台灣上映，導演朴性厚表示，電影中有加入原著未出現過的內容、人物與場面，希望觀眾不用有預設期待，就能被感動。

劇場版「咒術迴戰0」敘述乙骨憂太與祈本里香原本是青梅竹馬，約定好長大結婚，但祈本里香在車禍中死亡，化為強大怨靈依附在乙骨身邊，直到五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習祓除怨靈的方法，一場愛與詛咒之間的矛盾與情感，就此展開。

導演朴性厚透過片商表示，製作過程就感受到許多人對「乙骨憂太」有種特殊情感，因此決定在電影中加入原著不曾出現過的內容、人物與場面，並且堅持製作出一部無論有沒有看過原著漫畫或是電視版的觀眾，都能夠喜歡的作品。

朴性厚表示，希望觀眾沒看過漫畫也能快速融入「咒術迴戰」的世界，「並且為劇中的人物喝采、歡呼甚至被故事感動，這讓我迫不急待地想知道觀眾看完電影後的反應。」（編輯：屈享平）1110121