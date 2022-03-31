用文化做轉型正義 「尋找陳智雄」記錄民主前輩

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金鐘導演陳冠宇推出台語紀錄片「尋找陳智雄」，陳智雄是最早一批海外台獨運動家，他曾在日治時期被派至印尼擔任外交官，在日本敗戰後留在當地生活，後來更參與印尼獨立建國運動。製作團隊於景美人權園區訪問人權運動工作者艾琳達（中）。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）金鐘導演陳冠宇推出台語紀錄片「尋找陳智雄」，記錄藝術團體以台灣民主運動者陳智雄印尼籍女兒尋父30年過程為主題，推出實驗性類劇場的過程，同時揭開「死刑犯陳智雄」真相。

公視台語台今天發布新聞稿分享，自4月起將推出4部紀錄片，首部作品就是「尋找陳智雄」。

陳智雄是最早一批海外台獨運動家，他曾在日治時期被派至印尼擔任外交官，在日本敗戰後留在當地生活，後來更參與印尼獨立建國運動。受啟發的陳智雄也在其後投身台灣獨立運動，在海外號召對抗當時的中華民國政府，最後以「顛覆政府」的罪名遭判死，臨刑前留下著名遺言「台灣獨立萬歲」。

曾獲金鐘獎人文紀實節目獎、執導本片的導演陳冠宇坦言，紀錄片的2名主角陳智雄與他的女兒Vonny均已不在人世，如何拍攝成為一大挑戰。於是大量挖掘相關史料，並找演員扮演陳智雄和Vonny，將文字史料影像化，希望讓觀眾更有共感。

片中採訪當年曾協助Vonny尋父的人權工作者艾琳達，回想起Vonny當年曾自述，父親在她2歲就失蹤，而後母親改嫁，年幼的Vonny被同學叫做日本人的孤兒，父親在她的成長過程中永遠缺席。直到Vonny在30多歲經歷離婚，才開始有強烈探尋「父親到底在哪裡」的想法，進而開始一段長達30年的尋親之旅。

Vonny曾於1985年到台灣祭奠父親，得知陳智雄是一名「罪刑重大的死刑犯」，甚至被要求不許多問。然而隨著台灣民主發展，政府開始進行一連串為政治犯平反的轉型正義，Vonny才在多年後陸續收到國家賠償款和解密文件，加上民間團體的協助，她終於能拼湊、還原出自己「死刑犯父親」的真實樣貌。

藝術家團隊「拚場藝術撞擊」把這段尋親故事，創作出實驗性類劇場作品「靈蹤」，並運用台灣人熟悉的觀落陰儀式元素，讓飾演女兒Vonny的舞者眼矇紅布，用身體去表達女兒追尋父親蹤跡的想像。

團隊藝術總監李文政認為，台灣人不了解自己的過去，希望透過觀落陰的方式，帶大家走一條看不到的路，如同Vonny尋父的這段旅程，也希望透過他們的創作和「尋找陳智雄」紀錄片，讓觀眾更了解這位為民主前輩。

「尋找陳智雄」將於4月2日晚上9時，在公視台語台14頻道全台首播。（編輯：張雅淨）1110331

台語紀錄片「尋找陳智雄」記錄藝術團體「拚場藝術撞擊」以台灣民主運動者陳智雄印尼籍女兒尋父30年過程為主題，推出實驗性類劇場的過程，藝術團隊到基隆田野調查，訪談白色恐怖受難者周金波後代周振才（圖）。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日