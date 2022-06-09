視障男星10年血淚融入電影 鼓勵病友勇敢追夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）芬蘭導演泰穆尼基為視障演員佩特里波科萊寧量身打造電影「不看鐵達尼號的男人」。波科萊寧第一次當男主角就獲好評，他鼓勵病友別放棄追夢的能力，且要勇敢活在當下。

「不看鐵達尼號的男人」除入選威尼斯影展競賽片外，也獲得地平線拓展單元觀眾票選獎。雖是由視障者角度出發，但不賣弄悲情，而是讓觀眾跟著旅程感動落淚。

導演泰穆尼基（Teemu Nikki）和男主角佩特里波科萊寧（Petri Poikolainen）曾是軍中同袍，退伍後各自在戲劇圈與電影圈努力。沒想到相隔20多年再聯絡，波科萊寧傳訊息聊起追電影夢的往事，也透露自己被診斷出多發性硬化症，如今只能仰賴輪椅行動且雙目失明。尼基知道他依舊想演戲後，就決定展開「不看鐵達尼號的男人」創作路。

尼基表示，一開始兩人就說好這不是紀錄片或傳記故事，而是同樣疾病的男主角展開追尋的旅程。波科萊寧表示，「能完成這部作品我感到很驕傲，演出過程中我彷彿將10年來滿腔憤慨、血淚宣洩其中」。

波科萊寧也鼓勵受疾病困擾的病友，永遠別忘記做夢的能力，「如果不勇敢做夢，生命將一無所獲。有想做的事情永遠不要找藉口拖延，因為你永遠不知道下一秒等在眼前的是什麼，用盡全力活在當下吧。」

「不看鐵達尼號的男人」將於6月24日在台上映。（編輯：張雅淨）1110609