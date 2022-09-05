台灣青春BL劇風靡國外 19歲演員獻人生初吻

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台灣校園純愛BL劇「默默的我，不默默的我們」（About Youth）找來演員李振浩（右起）、沈駿、黃信赫與徐碩廷，演出4名男孩在似懂非懂的青春成長路上，經歷被初戀治癒、因失戀而勇敢的戀愛故事。（大慕可可、bilibili提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）台灣校園純愛BL劇About Youth找來演員沈駿、李振浩、徐碩廷與黃信赫主演，風靡多國粉絲，年僅19歲的李振浩更為此獻出人生初吻。

「About Youth 默默的我，不默默的我們」描述4名男孩在似懂非懂的青春成長路上，經歷被初戀治癒、因失戀而勇敢的戀愛故事，由「HIStory2-越界」、「HIStory3-那一天」監製張庭翡與導演蔡宓潔攜手打造。

About Youth上週開播，旋即登上日本Rakuten TV綜合類第一名，預告片和精彩片段更被粉絲自主翻譯成泰、韓、英、西、葡、日、菲和印尼等國語言，風靡多國粉絲。

今天劇組舉辦媒體茶敘，4名主演現身，其中沈駿、李振浩、徐碩廷都只有19歲，正準備開學念大二。About Youth都是他們的出道作，李振浩更為此獻出螢幕初吻兼人生初吻，讓和他搭檔一對的沈駿笑說壓力格外大。

沈駿分享，尤其拍攝日當天還是情人節，導演大聲對劇組說：「請大家一起見證李振浩的人生與螢幕初吻被沈駿奪走。」讓全場笑翻。

關於踏入演藝圈契機，太魯閣族出身的沈駿本來想當歌手，在大學期間收到本劇導演邀請，抱持隨緣態度先以演員身分出道；李振浩則是在電影試鏡過程，被經紀公司看中，為了讓家人支持演藝路，還拚命唸書考上政大，才能北上活動。

而被外界稱讚像「小林柏宏」的徐碩廷，被挖掘過程最有趣，是因連續2次和經紀人在同間髮廊理髮被相中；年紀最長、27歲的黃信赫則是大學畢業後，自己努力找經紀公司，也是唯一有影視經驗的「前輩」，曾出演過網路劇。

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除了黃信赫外，其他3名演員都是邊讀書邊抓空檔拍戲，兼顧學業的壓力不小。沈駿回憶今年過年返鄉，他跟家人唱歌小酌，沒想到不小心喝醉，更大哭2小時，「可能工作讓我太壓抑了，當下家人、親戚都跑來安慰」，還被阿嬤安慰：「如果真的很累就不要做了。」他在隔天清醒後才趕緊打電話澄清：「阿嬤，我真的沒事啦，是我酒醉了。」

About Youth於每週一晚上8時在bilibili、日本Rakuten TV和Video Market首播，GagaOOLala、Rakuten Viki每週一晚上10時跟播，收看地區遍及日本、歐美、紐澳、印度、以色列、菲律賓、泰國等地；東森戲劇40頻道則於每週六晚上9時播映，每週2集、全劇8集。（編輯：張雅淨）1110905

新人演員沈駿（左）和李振浩（右）在校園純愛BL劇「默默的我，不默默的我們」（About Youth）中大談青春戀愛，李振浩更為此獻出螢幕初吻兼人生初吻。（大慕可可、bilibili提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月5日