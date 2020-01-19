台灣地方創生展東京登場 促進台日巧思交流

國家發展委員會18日起到28日止在東京舉辦「2020台灣地方創生展」，以25個台灣地方創生故事與日本民眾分享，促進台日之間地方創生經驗及巧思的交流。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月18日

（中央社記者楊明珠東京18日專電）國家發展委員會今天起到28日為止在日本東京澀谷舉辦「2020台灣地方創生展」，以25個台灣地方創生故事與日本民眾分享，促進台日之間地方創生經驗及巧思的交流。

「2020台灣地方創生展」今天舉行開幕式，駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、2020東京奧運LOGO設計大師、東京造形大學教授野老朝雄、笠間市副市長近藤慶一、墨田區役所部長鹿島田和宏、日本設計振興會部長矢島進二、日本工業設計協會社長田中一雄等人應邀出席。

國發會副主委郭翡玉代表國發會致詞時表示，這次帶來25個具有代表性且有亮點的地方創生故事跟日本的朋友分享。

她說，日本面臨高齡化、少子化以及人口向東京一極化集中的問題，在2014年推出地方創生計畫，台灣借鏡日本，2019年擬定地方創生的國家戰略計畫後，各縣市、鄉鎮在產官學、研究、設計界等的合作下，推出了地方創生的各項規劃與事業的提案。

她還說，國發會以「企業投資故鄉」、「科技導入」、「整合部會創生資源」、「社會參與」、「品牌建立」等5個策略推動地方創生，目前已有87個地方的創生計畫送到國發會，國發會將結合部會一起來媒合相關的資源，協助地方創生計畫的推動，這些計畫共涵蓋120個鄉鎮市區，約是1/3的台灣地區。

這次展覽除了介紹台灣推動地方創生政策及執行成果外，並以「科技力」、「品牌力」、「活化/再生」及「共創力」等4大主題展出，從傳統產業或工藝技術，注入創新的手法或經營模式，吸引青年返鄉，或運用不同機制， 讓地方可永續經營或打造嶄新品牌。

駐日代表謝長廷致詞時表示，這些地方創生成功的案例可讓更多日本人了解台灣創生的狀況，他17日晚間觀賞東京電視台的一個節目時，主持人說「要注意台灣，在台灣流行的東西，在日本也會流行」，此次台灣地方創生展介紹許多成功案例可和日本友人分享。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明致詞時表示，台日都面臨很多問題，像少子高齡化問題，其中又以面臨天災的問題最大，尤其是地方，如果遭受天災打擊，可說是雙重受災，台日在這方面的因應上一直有合作。

谷崎說，地方為了變得更強韌，就需要地方創生，創生的英文是Revitalization，就是地方所擁有的潛力可再度活用的意思。日本從2015年起展開為期5年的第一期地方創生，2020年度起展開另一個為期5年的地方創生計畫，台灣去年是地方創生元年，日本可將以往累積的地方創生經驗分享給台灣。

他說，日本以往的地方創生案例中，有很多地方是運用設計的力量來達到成效，希望今後台日能在這方面有更多合作。

這項展示會的展品包括新北坪林青農推動茶香農業新體驗、苗栗苑裡傳統藺草產業創新轉型、雲林口湖台灣鯛與漁民契作導入智能養殖、台南左鎮飛行學校創造地方新契機、屏東原鄉青農用咖啡種出土地好滋味、屏東客庄可可將檳榔樹轉型種植可可獲得世界巧克力大賽冠軍、花蓮秀林原民手工編織藝術賦予織品新生命等25個地方創生故事。

謝長廷和谷崎在觀展後，被媒體問到對那些產品留下深刻印象時，謝長廷答說，竹子的皮當耳環產品，感覺很輕且符合自然，他認為日本人可運用這飾品來搭配和服。

此外，他看到琉璃、咖啡、可可等，覺得這些都是吸引台灣年輕人返鄉就業的成功案例。

谷崎答說，對所有展品都留下深刻印象，尤其是利用廢棄物製成的筆，他覺得那不只是在日本，在歐洲應該可賣得很好。他說，巧思的交流很重要，今天所觀賞的作品有一些是連日本的專家都沒能想到的，像是魚皮作品真的很棒。

此展的展場位於東京澀谷D47 museum，是日本地方創生重要展場。今天起至20日為止，也舉辦台灣地方創生好物市集。（編輯：劉學源）1090118

國發會主導的台灣地方創生展正在東京澀谷展出，18日開幕式上，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（右）對各項展品留下深刻印象。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月18日

「2020台灣地方創生展」18日在東京登場，駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（右）、2020東京奧運LOGO設計大師野老朝雄（左2）、笠間市副市長近藤慶一等人應邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月18日

「2020台灣地方創生展」18日起在東京澀谷展出，有苗栗苑裡傳統藺草產業創新轉型、雲林口湖台灣鯛與漁民契作導入智能養殖、屏東原鄉青農用咖啡種出土地好滋味等25個地方創生故事。中央社記者楊明珠東京攝 109年1月18日