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武漢肺炎27日新增15例境外移入 多在美英就學工作
首頁 / 國際

馬雲贈100萬個口罩 俄羅斯讚真朋友

最新更新：2020/03/27 13:47

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，他們收到了中國億萬富豪馬雲贈送的超過100萬個口罩和20萬份武漢肺炎篩檢套組，還形容馬雲是「真正的朋友」。

路透社報導，俄羅斯國防部在聲明中稱馬雲是「真正的朋友」，並表示這位中國電商巨擘阿里巴巴共同創辦人和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）通過電話，馬雲還告訴蕭依古，他對俄羅斯給予中國的幫助十分感動。

阿里巴巴和馬雲的基金會昨天表示，他們已把醫療設備送到俄羅斯。俄羅斯國防部表示，馬雲的贈禮由一架隸屬俄羅斯空軍的飛機載運，飛機從中國起飛，將資源送抵俄羅斯。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，若採取強硬措施，他希望俄羅斯能在2到3個月內擊敗俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。有關當局已暫停國際航班，也下令莫斯科大多數的商店關閉，並停止一些教堂的禮拜。

俄羅斯今天通報新增182起武漢肺炎確診病例，為境內單日新增確診數最多的一天，官方累計確診人數達到840人。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090327

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