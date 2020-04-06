美國疫情嚴重 中國擬派包機接回小留學生

（中央社台北6日電）美國躍為武漢肺炎疫情最嚴重國家，中國駐美國大使館與各總領事館昨天展開意願調查，擬組織派遣包機優先接回滯留美國的未成年留學生。

繼日前中國駐英國大使館組織包機從當地接小留學生返國後，中國駐美國大使館官網當地時間6日發布重要通知，針對組織包機接返小留學生展開意願調查。

通知稱，目前大多數海外留學人員仍然選擇留在當地。同時考慮到有一些留學人員、特別是未成年的小留學生面臨無法解決的實際困難，需要返回國內，國內有關部門正在積極考慮對疫情嚴重國家一些確有困難、急需回國的留學人員，採取逐步、有序方式，作出開通臨時航班和包機等相應安排。

根據通知，中國駐美使館、各總領事館首先開放符合條件的中小學留學生登記。如安排臨時航班和包機，將根據可能的航空運載量，以保護弱小原則，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排小留學生搭機回國。

這些開放登記的小留學生，條件必須是未滿18歲（以登記日為準）、父母未陪伴在旁、長期或短期在美留學的中小學留學生。

通知並稱，小留學生機票和回國隔離費用自理，並自願承擔回國過程中的各種可能風險，以及自覺接受搭機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。

通知並規定，除未成年留學生外，監護人等其他人員不能陪同搭機。

據美聯社報導，2018年至2019學年，中國有近37萬名學生在美國就讀。

美國絕大多數學校已停課，學生宿舍清空，致使部分中國小留學生面臨生活照護困難。（編輯：楊昇儒）1090406