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中國脅迫立陶宛 歐盟官員：向世貿組織提訴獲成員國支持

2022/1/28 07:30
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（中央社記者林育立柏林27日專電）主管貿易的歐盟官員表示，在世界貿易組織（WTO）對中國提訴獲歐盟成員國的普遍支持，北京對立陶宛的脅迫目前沒有讓步跡象，期盼歐盟的反脅迫工具能儘快立法。

歐洲聯盟（EU）今天在世界貿易組織對中國提訴，認為中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟的供應鏈。歐盟選擇與立陶宛站在一起，讓立陶宛與中國的雙邊衝突擴大到整個歐盟與中國的貿易爭端。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟認定中國對立陶宛的作法是「經濟脅迫」，違反世貿規範，成員國對於歐盟必須回應上普遍有共識。

他接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時透露，歐盟試圖協助立陶宛和中國找出雙方都能接受的方案，不過到目前為止中方沒有讓步的跡象，去年12月的雙邊貿易額與前一年同期相比下滑超過9成即是證明。

不過，歐盟請求世貿解決紛爭，還得經過雙邊諮商、爭端解決小組等程序，前者期限30天，後者可能拖到9個月，時間太長恐怕緩不濟急。

對此，杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟因此需要有效的工具對抗脅迫，歐盟執行委員會去年12月提出反脅迫工具的建議，期盼歐洲議會和各成員國儘快完成立法。

去年11月，立陶宛允許「台灣代表處」設立，遭中國強力報復，阻止立陶宛產品進口，歐洲各國的企業也被捲入，被歐盟各國視為是對整個歐洲單一市場的攻擊。

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德國製造業遊說團體「德國工業聯盟」（BDI）今天對歐盟在世貿對中國提訴表示歡迎，指出含立陶宛零件的德國製產品也被卡在中國邊界，讓德國企業十分不安，歐盟為保護共同市場的完整，有必要堅定反抗貿易歧視的措施。

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）表示，歐盟以外的第三國看來不怕「濫用貿易作為地緣政治武器」，歐盟因此有必要擴充工具箱，透過立法反制這類脅迫。（編輯：郭中翰）1110128

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