被控侵犯隱私 澳洲家電零售商停用臉部識別技術

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲第二大連鎖家用電器零售商The Good Guys今天表示，在一個消費者團體向隱私監管機構提出投訴，以尋求可能的執法行動後，公司將暫停在門市進行臉部識別技術的試驗。

澳洲消費者權益保護組織CHOICE告訴澳洲私隱專員公署（OAIC），巨型零售商JB Hi-Fi旗下的The Good Guys使用臉部識別技術屬「無故侵害」他人隱私，且可能違反隱私法。

JB Hi-Fi發言人在電子郵件中說：「The Good Guys將暫停在墨爾本兩家門市試用可選擇臉部識別技術的升級版安全系統。」

這封電郵還說，The Good Guys認真對待個人資訊的機密性，並對其遵守相關法律充滿信心，但決定在「此時暫停試驗，等待OAIC就這項技術的使用做出澄清」。

在投訴中被點名還有澳洲最大家居裝修連鎖店Bunnings和大型零售商Kmart，這兩家公司均為西農集團（Wesfarmers）所有，800家門市的年度總銷售額約為250億澳元。

Kmart並未回應置評要求，Bunnings也未立即就The Good Guys的舉措發表評論。

The Good Guys表示，使用這項技術只是為了追查盜竊事件，並確保顧客和其工作團隊的安全與福祉。

OAIC表示正在審查相關投訴。

去年，澳洲監管機構下令7-11連鎖便利商店銷毀在國內700家門市蒐集到的顧客臉部印記（faceprints）；7-11用iPads蒐集這些資訊，以進行客戶調查。

此外，監管當局還下令美國人臉辨識軟體公司Clearview AI停止在澳洲從社群媒體網站蒐集圖像，以建立個資檔案，並銷毀蒐集到的數據。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1110628