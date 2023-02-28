更多編輯台推薦新聞：
楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈
生活

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

美民權團體主張言論自由 促國會勿禁用TikTok

2023/2/28 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國民權聯盟（ACLU）今天敦促美國國會勿禁用中國影音分享應用程式TikTok，否則恐侵害數以百萬計美國人的言論自由；聯邦眾議院外交事務委員會明天將表決一項相關法案。

路透社報導，美國民權聯盟在寫給國會議員的信中表示，禁用TikTok將「限制美國人的政治討論、藝術表達及自由交流思想，甚至妨礙人們發布可愛動物影片和哏圖」。

信中提到：「美國人有權使用TikTok和其他平台，與全國及全世界的人們交流我們的想法、點子與意見。」

美國眾院外交事務委員會預定明天表決一項法案，決定是否賦予總統拜登禁用TikTok的權利。目前TikTok在全美使用人數超過1億人。

在美國，一項禁令須由聯邦參眾兩院全體投票通過後，才能送交總統簽署成法。

TikTok今天表示：「如果眾院外交事務委員會要審查數以百萬計美國人，且不是根據實際情報，而是基於對我們公司結構的基本誤解，將令人感到遺憾。」TikTok也提到，公司已斥資超過15億美元，嚴格維護資料安全。

眾院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）今天在聲明中說，這項法案「授權政府禁用TikTok或任何威脅美國國家安全的軟體應用程式。毫無疑問，TikTok就是安全威脅」。

他說，TikTok「讓（中國）得以操縱和監控用戶，同時侵吞美國人的資料並用於他們的惡意行為」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120228

#TikTok
#美國人
#中國
TikTok
TikTok歪風吹又生 美教育界思考對策TikTok再爆青少年捏臉自虐挑戰 法國國會啟動爭議調查
拜登
白宮國安顧問：若中對俄致命援助 將付出真正代價俄亥俄小鎮化學列車翻覆 拜登不打算視察
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄亥俄小鎮化學列車翻覆 拜登不打算視察