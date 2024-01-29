菲駐美大使：3月擬在馬尼拉舉行外交國防2+2對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）今天表示，菲國和美國有意於今年3月在馬尼拉舉行外交及國防最高官員的「2+2會談」。

路透社報導，羅慕德斯在電話訊息中證實日經新聞（Nikkei）引述消息人士說法的報導。他表示，雙方「有意」舉行會談，這項計畫「仍在醞釀中」。

日經新聞報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於3月會見菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）與防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。這是美國與菲律賓外長加防長對話機制於2012年啟動以來，首度在菲律賓舉行這類對話。

羅慕德斯並未回應有關這場預定會談議程的相關問題。這次舉行會談之際，菲律賓與中國為了南海主權問題，緊張關係正在升溫。

菲律賓是美國聯防條約的盟友。

菲律賓國防部長、菲國外交部，以及美國駐馬尼拉大使館並未立即發表評論。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130129