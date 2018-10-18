男子無照酒後騎車 逆向撞賓士噴飛

林姓男子日前清晨酒後無照騎車，行經汐止區伯爵街一處連續彎道時，逆向超車迎面撞上白色賓士，警方訊後將他函送法辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 107年10月18日

（中央社記者王朝鈺新北市18日電）林姓男子日前清晨酒後無照騎車，行經汐止區伯爵街一處連續彎道時，逆向超車迎面撞上白色賓士，所幸林男僅受輕傷，但酒測值達每公升0.41毫克，警方訊後將他函送法辦。

警方調查，22歲林姓男子16日清晨6時許，酒後騎車行經新北市汐止區伯爵街往翠峰街方向連續行駛時，林男先是跨越到對向車道超過一輛機車後，打算再超過前方3輛轎車時，迎面撞上藍姓女子駕駛白色賓士車。

由於撞擊力道猛烈，林男連人帶車噴飛回原本行駛的車道，倒地不起，機車碎片散落四處，賓士車則左前方車燈及前保險桿左側凹陷，一名婦人正好在路邊行走，差點也遭到波及。

警消獲報趕抵現場，將林男送往汐止國泰醫院治療，所幸林男僅受到擦傷，沒有生命危險，警方隨後對林男實施酒測，酒測值達每公升0.41毫克。

警方表示，林男未領有駕照，供稱深夜與友人相約在汐止區伯爵街附近超商喝啤酒。警方訊後依公共危險罪將林男函送法辦。（編輯：方沛清）1071018