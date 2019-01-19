假冒香港高富帥騙陸女匯款 中檢以詐欺罪起訴8人

（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市張姓男子等8人加入詐騙集團，假冒香港地區證券業務員，偽裝高富帥男子形象，向中國大陸地區女子行騙，1個月內得手逾新台幣236萬元，今天被檢方依詐欺等罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，28歲張姓男子等8人，民國107年9月起，加入身分不詳綽號男子「火哥」出資組成代號「吉泰國際」的詐騙集團，由張男擔任集團總管理者，馬男及吳男擔任電信機房現場負責人。

集團租下台中市北區一處社區套房作為機房，成員假冒香港地區證券或投資公司業務員，以「假交友真詐財」方式，透過通訊軟體微信，偽裝高富帥男子身分，在交友網站上挑選大陸地區女性被害人，施以關懷、慰問及詐欺話術等攻勢。

成員等與被害人成為男女朋友，取得對象女子信任後，謊稱自己是證券或投資公司業務員，以邀集投資獲利或突發急需借款急用，使被害人陷於錯誤匯款。

案件經台中市警察局第五分局接獲線報偵辦，107年10月17日前往搜索，查扣電腦主機、被害人資料等證物，將張男等8人帶回偵辦。

檢方查出，集團設立一個多月時間，最少有2名大陸籍女子受騙，損失金額達52.5萬元人民幣（新台幣逾236萬元）。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、大陸地區被害人報案資料、對話紀錄等證物，今天依詐欺、違反組織犯罪條例等罪嫌，將張男等8人起訴。（編輯：陳俊碩）1080119