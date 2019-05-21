保加利亞男子酒駕稱不知違法 警說明法規後送辦

（中央社記者黃麗芸台北21日電）一名保加利亞籍克姓男子日前酒後騎車載女友，遇北市警路檢攔查，他自稱4月才來台工作，不知酒駕是違法，經員警以英文說明拒測法規後，經測結果達0.44毫克，依法送辦。

台北市警察局保安警察大隊今天召開記者會表示，第一中隊小隊長施性旭15日凌晨1時許，率3名員警於北市大安區辛亥路三段157巷口執行路檢勤務，當時發現有一輛行進機車搖晃且動線不穩，員警立即以指揮棒示意騎士停車。

機車騎士疑因反應較慢，車行快接近員警時才猛然剎車，員警上前查看發現騎士為外籍人士，車上搭載台灣籍女友，因酒味濃厚便請騎士下車配合酒測。

這名克姓騎士向警方表示，他是保加利亞籍人，今年4月才應聘來台工作，不知道在台灣酒後駕車是違法的，當下還請員警說明相關台灣法律規定。

員警余昌勇立即以流利英文向克姓騎士說明、告知台灣酒測和拒測的相關法規，並耐心安撫對方，克姓騎士充分瞭解後也配合接受酒測，結果酒測值達0.44毫克。

克姓騎士的女友在得知酒測超標需依法送辦時，當場慌張失措，且頻向員警表達擔憂之情；克男也表示再過幾小時就要上班，自己陸續喝3瓶啤酒，但騎車過程並無意外且保持清醒，且在保加利亞酒駕被查獲只需每天向警方報到和罰寫即可，請求台灣警方讓他離開。

後經員警耐心安撫說明，不論身處何地，都要遵守當地法律，克男才配合警方返隊，全案詢後依違反公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲，「刑法」第16條及「行政罰法」第8條均有規定，不得因不知法律或法規而免除刑事或行政責任，且國內「刑法」及「行政罰法」採屬地主義，不論何人在境內觸犯相關法律或法規，均有行使管轄及審判之權。（編輯：李錫璋）1080521