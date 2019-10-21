鳳鳴國小校長葬火窟 侯友宜慰問家屬 蘇巧慧表哀悼

新北市鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱與妻子、外甥3人，21日凌晨不幸葬身火窟。新北市長侯友宜（前左3）前往醫院慰問家屬，指示協助善後並輔導師生心理。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年10月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱熱心教育，曾獲領導卓越獎，今天凌晨不幸葬身火窟。民進黨籍立法委員蘇巧慧表示不捨與哀悼，市長侯友宜指示協助善後並給予國小師生心理輔導。

新北市府消防局今天凌晨1時許據報，新北市鶯歌區一間透天厝發生火警，極力搶救後，鳳鳴國小校長曾俊凱、校長的妻子同時也是音樂老師黃玟瑜，及校長的外甥3人死亡，外甥女骨折送醫。

立法委員蘇巧慧表示，一早看到新聞相當震驚且難過。她在臉書（Facebook）貼文指出，曾俊凱與妻子都是鶯歌地區的教育人才，且今年10月初蘇巧慧才到鳳鳴國小與曾俊凱一起會勘學校的廁所設備，說好要給孩子們更好的如廁環境。

蘇巧慧也在臉書張貼當時會勘與討論的照片，貼文表示，如今曾俊凱與家人遭逢不幸，除感到不捨，更是鶯歌極大的損失。願亡者安息，也希望家屬們能節哀。蘇巧慧的臉書引起迴響，並祝福亡者一路好走。

鶯歌區當地的新北市議員蘇泓欽也在臉書表示，獲悉消息令人震驚，也對亡者表示哀悼。

侯友宜指示，全力協助家屬處理後續治喪事宜，也要調查火警原因，同時安撫鳳鳴國小學生的心理。

市府教育局副局長黃靜怡接受中央社訪問表示，曾俊凱熱心教育，自從民國96年起歷任石碇國小、安坑國小與鳳鳴國小校長，也是新北市防災輔導團及終身教育輔導團召集人。他也熱心照顧弱勢孩子教育，籌募仁愛教育基金，對於校內突遭變故的孩子更是用心關懷。

黃靜怡表示，曾俊凱辦學經驗豐富，曾獲得新北市校長領導卓越獎，曾經因為骨折坐輪椅還心繫校務，堅持到學校服務，也不願在家裡休養。

黃靜怡說，除協助死亡者家屬善後，對於受傷的曾校長外甥女，也由市府衛生局協助，從桃園的醫院轉到新北市三峽恩主公醫院持續就醫。

市府消防局表示，3名死者分別是在2樓至4樓的前後陽台與房間被救出送醫不治。火警原因將進一步勘驗調查。（編輯：張銘坤）1081021