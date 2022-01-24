拍男童洗澡照遭起訴 女輔導員又被查出拍女童裸照

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（中央社記者林長順台北24日電）台北市一家育幼院蕭姓女輔導員涉多次持手機拍攝男童洗澡裸照，共8名男童受害，北檢去年起訴蕭女。檢方也查出，蕭女另拍攝1名女童裸照，今天依違反兒少性剝削防制條例等罪起訴蕭女。

檢警調查，蕭女原為一家育幼院生活輔導員，負責照顧弱勢兒童，她涉嫌於民國104至105年間，多次要求當時年僅7歲至11歲的男童共浴且不得關門，再持手機拍攝男童全裸照片，前後共計8人受害。

108年間，一名被害男童在兩性平等課程中，提及遭輔導員拍攝裸照一事，引發育幼院職員起疑，透過管道向外檢舉；警方獲報介入偵辦，對蕭女住所實施搜索，查扣6張男童共浴裸照。

台北地檢署去年3月起訴蕭女，並請法院從重量刑。蕭女的父母涉嫌協助蕭女將硬碟、手機藏放至茶葉罐中，導致檢警二度搜索才查獲關鍵證物，另依湮滅證據罪起訴蕭女父母。

檢方從查扣的蕭女硬碟中，另發現蕭女於101年間拍攝1名女童的裸照，今天再依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴蕭女。（編輯：陳仁華）1110124