台中電商業者突停業 受害者組自救會公司門口抗議

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市電商業者國順科技公司以疫情影響為由，突然宣布停業，許多受害廠商拿不回保證金、貨物，組成自救會今天前往公司門口抗議，大門深鎖，無人出面回應。

台中市北屯區的國順科技公司，5月25日突然以疫情影響緣故，發出結束營業聲明，合作廠商、員工控訴此公司涉嫌侵占履約保證金、貨物，因找不到負責人，受害者組成自救會向警調報案，控告背信、詐欺。

20多名自救會成員今天集結到公司前抗議，希望獲得檢警調機關的重視；受害廠商、員工在公司大門口，張貼「詐欺」、「還錢」的訴求紙張，要求業者出面處理。

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自救會成員指出，國順科技公司以「三寶包通路整合行銷」為名，邀請廠商合作由國順公司負責拍攝、行銷，預計會在50家電商平台、38家團購平台上架，廠商讓利30%至50%，不過必須先繳新台幣12萬至48萬元不等保證金，合約為2年，期滿退回。

未料，國順科技公司突然宣布停業，廠商的保證金、存放在公司內的貨物以及應該支付給廠商的貨款，也因找不到負責人，索討無門。國順公司大門深鎖，無人可回應。（編輯：陳仁華）1110529