虐待女童不送醫致死 保母判刑9年6月定讞

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（中央社記者林長順台北15日電）台中市曾姓保母於107年間照顧一名年僅1歲的女童時，疑情緒失控，持硬物敲擊女童頭部並將女童猛力搖晃，事後不送醫導致女童死亡。最高法院今天判曾女9年6月徒刑定讞。

判決指出，曾女領有合格的保母技術士證，自民國107年2月21日起，在台中市租屋處接受邱姓夫婦委託照顧年約1歲的女童。同年12月28日上午，曾女疑因一時情緒控管未佳，2度持硬物敲擊女童頭部，並對女童重覆劇烈搖晃。

判決表示，女童遭虐後出現嘔吐、無法控制的哭泣及難以被安撫等症狀，隨後陷入昏迷。曾女因害怕虐童行為曝露，沒有及時將女童送醫，也未通知邱姓夫婦。

直到當天下午3時37分左右，曾女看到女童呼吸緩慢、嘴唇發紺，才不得不以電話通知邱姓夫婦，經邱男開車將女童送醫急救，仍於108年1月21日晚間因頭部外傷致顱骨骨折、顱內出血及其後續併發症而死亡。

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曾女於偵審時矢口否認犯罪，辯稱女童傷勢不是她造成的，也不知道女童如何受傷，但法官根據相關證人證詞及法醫鑑定報告等，認定曾女持硬物敲撞被害人頭部，並施以猛烈的劇烈搖晃所致，一審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑8年。

曾女及檢方均提起上訴，台中高分院認為，曾女以殘忍方式傷害女童，恐行為曝露未及時送醫造成女童死亡，造成家屬承受難以抹滅的傷痛，迄今未與家屬達成和解，也未獲原諒，改判9年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110815