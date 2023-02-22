凱基銀交易員超額炒匯 高院判刑6月

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（中央社記者劉世怡台北22日電）凱基銀行107年發生交易員進行外匯交易「超逾限額」，損失逾億元。台灣高等法院今天依業務登載不實電磁紀錄罪，判交易員6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

高等法院判決指出，柯姓交易員原本擔任凱基銀行金融交易部門利率科科長，協助該部匯率科操作策略性外匯交易（FXMM），於民國107年3月21日晚間，違反銀行授權FXMM的1.19億美元限制額度，超限進行即期外匯操作達12.15億美元，並登載於作業系統中，終因預測錯誤，平倉結算結果凱基銀行受有美金813萬元（約新台幣2.4億元）的外匯損失。

判決指出，柯為隱匿其超限交易行為，竟於隔天在業務執掌的系統虛偽輸入賣出美金的虛擬交易電磁紀錄，足生損害凱基銀行。

金管會於107年6月底就此事件，開罰凱基銀行新台幣800萬元，並命凱基停止柯的主管執行職務3個月。

刑事部分，一審依業務登載不實電磁紀錄罪，判柯6月徒刑，得易科罰金，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，維持原判決刑度，還可上訴。

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高院指出，柯就其犯罪事實坦承不諱；檢方上訴主張柯行為另涉犯銀行法的銀行職員背信罪。

高院合議庭認為，柯僅在凱基銀行有獲利時，才能取得績效獎金，就算他有賺取高額獎金之意，其主要目的及動機仍在謀求凱基銀行利益最大化，並無為自己不法利益或損害凱基銀行的意圖，且他有在作業系統輸入其超限交易，也符合銀行內部機制，根本無法掩飾超限交易，檢方主張部分，為無理由。（編輯：張銘坤）1110222