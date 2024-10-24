台中豪宅命案死者解剖 生母：凶手殘忍盼法院重判

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中27歲許姓男子被發現陳屍一棟豪宅，檢方偵辦後聲押涉案3成年人獲准。檢方今天解剖遺體，許男生母到場表示，凶手手法殘忍希望判越重越好，家屬並盼調查釐清是否有幕後指使。

台中地檢署檢察官今天會同法醫，在殯儀館解剖遺體，經採檢相關檢體，將化驗釐清死因；因死者許男目前未有養父母及其他親屬，檢方通知他的生母與哥哥到場，2人面露哀戚。

許母表示，與兒子已20多年未見，當時送養他人，19日接到警方電話才得知消息，認為凶嫌手法殘忍，希望判得越重越好。許男哥哥則說，弟弟全身傷勢嚴重，讓人很不忍心，質疑涉案人錄影犯案過程目的性，希望檢方釐清幕後是否有人指使。

檢警調查，許男與32歲劉男有毒品及債務糾紛，劉男多次追討不成，於是夥同37歲劉男、19歲石男及1名少年，將許男拘禁在西屯區一棟豪宅內，期間毆打、虐待，許男19日被發現時已傷重不治。

警方依私行拘禁致死、殺人及毒品防制條例等罪嫌，將涉案3名成年犯嫌移送台中地檢署偵辦，少年則移請台中地院少年法庭處理。

檢方20日複訊後，將劉男等3人依涉犯刑法殺人、傷害致死、凌虐致死等罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見，法院於21日裁准。（編輯：陳仁華）1131024