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薩尼布朗跑出9秒97 刷新日本百米紀錄

最新更新：2019/06/08 12:16

（中央社東京8日綜合外電報導）日本籍跑者薩尼布朗在美國時間7日舉行的全美大學田徑錦標賽男子100公尺短跑決賽中，跑出9秒97的日本新紀錄，以0.01秒差距改寫日本跑者桐生祥秀「日本最速」紀錄。

日本產經新聞報導，今年20歲的薩尼布朗（Abdul Hakim Sani Brown）身高約188公分，7日在全美大學田徑錦標賽男子100公尺短跑決賽中，跑出9秒97的日本新紀錄，並獲得第3名。

薩尼布朗雖然起跑後稍慢一些，但後半段開始加速，在順風每秒0.8公尺的情況下跑出生涯最快紀錄。

桐生祥秀2017年9月在日本學生校際錦標賽的男子百米短跑賽事上，在順風每秒1.8公尺情況下跑出9秒98日本最快速度，如今薩尼布朗以0.01秒差距改寫紀錄。

薩尼布朗是第2次跑進10秒內，在世界性賽事中，如果能跑進10秒內，就有可能闖進決賽，讓日本對薩尼布朗能進入2020年東京奧運短跑項目決賽，抱有很大期待。

他上次在100公尺短跑項目跑進10秒內，是今年5月11日，在順風每秒1.8公尺的情況下跑出9秒99；7日佳績又把自己的最快紀錄縮短0.02秒。

薩尼布朗的父親是迦納人、母親是日本人。他在東京就讀高中時，就在高二的2015年奪下世界青少年田徑錦標賽男子100公尺及200公尺短跑冠軍，並在同年的北京田徑錦標賽男子200公尺短跑進入準決賽。

日本放送協會（NHK）報導，薩尼布朗目前就讀美國佛羅里達大學，以美國為據點進行訓練，並以出賽2020年東京奧運作為目標。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080608

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