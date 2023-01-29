鄭宗哲經典賽集訓野手最菜 自律性讓彭政閔佩服

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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）旅美海盜隊野手鄭宗哲是首名加入棒球經典賽台灣隊集訓的旅外球員，21歲的鄭宗哲也是野手最年輕，但他表示場上不分年紀、拿出最好實力，他的自律性也讓彭政閔直言「佩服」。

世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場展開集訓，鄭宗哲是目前唯一報到的旅外球員，鄭宗哲季後還有到波多黎各打冬季聯盟，他自評目前狀況不錯，沒有離比賽的狀態太遠。

鄭宗哲和投手曾峻岳是此批台灣隊年紀最小的野手和投手，鄭宗哲表示，經典賽的意義就是國家代表隊最高層級賽事，如果有機會當然會想要參與，上場就沒有分年紀、拿出最好的實力。

談起對經典賽的印象，鄭宗哲表示，2013年看過經典賽台灣隊的比賽，雖然那時候還沒有開始打棒球，但對王建民印象很深刻。

台灣隊打擊教練彭政閔去年也有到美職海盜隊基地，與鄭宗哲互動多，彭政閔稱讚鄭宗哲的自律性佳，在這個年紀很少看到，雖然棒球生涯起步晚，「可以在這麼短的時間打到這樣的層級，我個人是滿佩服他的。」

台灣隊內野好手多，鄭宗哲表示，2020年時有到中信兄弟屏東基地跟著一起春訓，知道江坤宇是現階段中職最好的游擊手，見到面也會打招呼、聊天。

鄭宗哲表示，海盜隊球團有提醒要注意身體健康，也很希望他可以留在經典賽正選名單中，「邊走邊學，學多少算多少，如果沒能留在正選名單，過程中也會學到東西。」（編輯：李錫璋）1120129