政院通過同婚專法 蘇貞昌：進步是一步步

（中央社記者葉素萍、顧荃台北21日電）行政院會今通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，行政院長蘇貞昌喊話，盼同志能多等一些時間，「進步是一步步」，並請社會多留些空間，給人空間就是給自己空間。

行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。法案後續將送立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會會後轉述蘇貞昌裁示指出，請法務部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通、爭取支持，早日完成立法。

蘇貞昌說，在這個歷史性的時刻，在最高行政機關的院會，要為大家共同所踏出的這一步留歷史紀錄。大家都知道人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都逐漸獲得尊重。

他說，過去大家一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，不瞭解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，現在醫學證明，同性戀是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導或壓迫而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療或壓迫，而使同性戀者變成異性戀。

蘇貞昌指出，行政院做為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以不修民法，民法婚姻夫妻的規定完整不動，因為大法官會議第748號解釋已經明白表示，必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以行政院在專法草案中，平等保護同性婚姻的自由。

他說，鑒於這段期間，爭議各方對專法名稱各有堅持、多所爭議，「我們覺得整個社會實在不必多費力氣於此」。既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出的專法名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，現在經院會通過，將送請立法院審議。

蘇貞昌籲請立法院能儘速通過，完成立法。此外，他說，特別要再一次懇切呼籲民眾「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國」，都在同一塊土地上、都在同一個天地之間，每一個人都應該受到尊重、平等對待，他由衷期待大家，包容地接受不同、和善地對待彼此，使台灣成為一個相互尊重、彼此友善的國家。

蘇貞昌並說，此法案提出，預期外界仍會有所爭議，但是他非常期待同志朋友們能多等一些時間，也許離預期還有距離，但總是已經開始，先從無到有，「我們已經看到那束光，有一天一定會很光明」，進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。

另外，他也期待，籲請社會多留一些空間，「給人空間就是給自己空間，也許你周遭的朋友正等待你放下堅持」，很希望大家真的能夠包容地接受不同、和善對待彼此。（編輯：蘇志宗）1080221