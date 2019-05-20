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郭台銘：參選總統是為韓國瑜解套

最新更新：2019/05/20 15:06
投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘（圖）20日表示，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，韓安心當市長，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財。中央社記者葉子綱攝　108年5月20日
投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘（圖）20日表示，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，韓安心當市長，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財。中央社記者葉子綱攝　108年5月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今天說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，韓安心當市長，將高雄經濟做起來，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財，國民黨選民也不用焦慮。

郭台銘今天在雲林受訪時表示，坊間傳言他出來是為高雄市長韓國瑜解套，他認為，如果韓能安心在高雄，把高雄經濟做起來，將來他坐鎮中央，「一定幫韓讓高雄發大財。」所以，第一點是「我幫韓市長解套」，第二點是翻轉台灣經濟發大財，第三點是所有國民黨選民不用焦慮，由他來參選，跟韓國瑜搭配，將是最好的完美組合。

郭台銘昨天到雲林參加六房媽過爐盛典、參訪醬油觀光工廠等產業，今天上午拜會雲林縣長張麗善，獲贈象徵正義化身的布袋戲偶素還真，在與縣府團隊座談時，當場決定鴻海團隊進駐與雲林縣政府合作，全面推動農業、產業、教育、物流等人工智慧（AI）發展，將雲林列為鴻海集團在台灣的1號試點（示範區）。

郭台銘接著參訪霹靂國際多媒體公司，對於聯合報最新民調顯示他領先高雄市長韓國瑜，他說民意資料可參考，但民意如流水，若不能認真做事，民意隨時會變化。

對於挺韓、挺郭陣營在黨內初選後可能分裂，郭台銘認為，大家要的是台灣贏、國民黨贏、中華民國贏、經濟贏，台灣百姓不要再過悶經濟是做重要訴求。他也認為許多支持他的是隱性選民，有人反映民調應該也能用台語來問，他已經反映給中央。（編輯：王思捷）1080520

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