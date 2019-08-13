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108年上半年繼承移轉北熱南冷 北市增幅最大

最新更新：2019/08/13 13:51
內政部統計近4年上半年全國繼承或贈與移轉棟數均增加，繼承移轉量創統計以來新高。（中央社檔案照片）
內政部統計近4年上半年全國繼承或贈與移轉棟數均增加，繼承移轉量創統計以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北13日電）內政部統計近4年上半年全國繼承或贈與移轉棟數均增加，繼承移轉量創統計以來新高；北市房價最貴，繼承移轉增幅7.52%，居全國之首；台南房價低交易量多，繼承和贈與量減幅最高。

內政部統計上半年全國暨6都的繼承及贈與建物移轉量，近4年全國無論繼承或贈與量俱增，繼承棟數2萬8170棟，年增1.05%，大致呈現北增南減；台北市今年上半年繼承棟數4961棟，年增7.52%，居6都之冠；新北市量最多達5225棟，年增1.22%；台南市2151棟，年減3.06%，減幅最大。

贈與移轉棟數上，上半年全國贈與棟數為2萬3756棟，年增1.20%；桃園市贈與2196棟，年增5.42%，增幅居6都最大；新北市4626棟居6都最多，年增1.76%；台北市4138棟次之，年增1.75%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，低薪、高房價讓等待繼承成為顯學，且繼承免徵土地增值稅，因此在不動產價格居冠的台北市利用繼承移轉的效果顯著。

郎美囡指出，雙北房價高、工作機會多，因此長輩選擇將房屋留給後代、或以贈與做資產布局者最多；桃園市贈與移轉的棟數並非最多，但增幅居冠，由於桃園市近年推案量大，區域有話題性且房價較雙北低，因此許多父母長輩選擇桃園市為子女購置房屋。

至於繼承及贈與移轉量都減少的台南市，今年在買賣市場的交易狀況頗為熱絡，由於重劃區推案多且房價低，購屋壓力較輕使得繼承或贈與的必要性降低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，繼承或贈與房屋可減免購屋負擔，但未來轉售可能產生高額稅負，因為計算稅額的取得成本為繼承或贈與時的公告現值及房屋現值，與市價差距大，交易稅額壓力不小，不過可以利用自用住宅重購退稅來達到節稅效果，建議移轉前務必多方評估。（編輯：李信寬）1080813

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