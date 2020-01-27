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武漢肺炎蔓延時 4千當地人境外旅遊未歸

最新更新：2020/01/27 13:57

（中央社台北27日電）武漢肺炎疫情擴大之際，武漢市文化和旅遊局今天表示，截至目前為止，尚有4000餘名武漢遊客仍在境外，希望和請求各航空公司和旅遊業者協助出境的武漢團返回當地。

陸媒澎湃新聞報導，武漢市文化和旅遊局今天發出「致兄弟城市旅遊行業同仁的一封信」指出，為防控稱為武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎，武漢市文旅局已於23日要求全市所有旅遊團隊一律取消，自23日上午10時起，武漢口岸旅行團隊出境數量為零。

據表示，24日至26日24時，前期出境的旅遊團陸續入境返回，部分團客經所在地防疫檢測正常後已平安抵達武漢，但尚有4096名武漢遊客仍在境外。

武漢市文旅局說，前期出境的武漢旅遊團依計畫將於1月24日起至2月初陸續返程。由於飛往武漢天河機場的航班暫時取消，原擬於天河機場入境返漢的旅遊團需改簽航班從其他城市入境返回，入境後也有住宿和交通等問題，目前「已指導和督促出境遊組團社認真妥善做好旅遊團隊回國返漢工作」。

由於部分武漢出境旅遊團返程時改簽航班、從其他城市入境後住宿和返漢交通等方面遇到困難，武漢市文化和旅遊局在信中呼籲和請求各航空公司、兄弟城市旅遊業者大力支持和幫助，讓出境的武漢旅遊團平安回國返漢。（編輯：周慧盈）1090127

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