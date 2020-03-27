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無症狀感染者疑機上傳染 中國一乘客確診

最新更新：2020/03/27 21:38

（中央社記者沈朋達上海27日電）中國浙江26日新增一起武漢肺炎確診病例，這名患者是在搭乘北京飛杭州的班機時，疑似遭一名同機的無症狀感染者傳染。無症狀感染者是否會成為防疫漏洞，再引關注。

中國國家衛生健康委員會今天上午通報，26日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診55例，其中境外移入54例，浙江新增1例，本土連續兩天歸零紀錄破功。

浙江省衛健委官網隨後通報，當地嘉興市26日新增「境外輸入關聯本地確診病例」1例。

中新網報導，這起病例為25歲男性，21日從北京搭乘CA1716航班（座位號24J）到杭州蕭山機場，因天氣原因，在機上停留長達8小時。

報導指出，同航班有25名經北京轉機到杭州的境外人員，其中座位號29C的乘客於20日乘坐KL1776班機從德國出發，經CG346航班在荷蘭轉機，於3月21日上午到達北京後再轉機CA1716。

報導稱，這名乘客21日晚間到達蕭山機場後，由工作人員接回金華集中隔離醫學觀察，核酸檢測陽性，目前無發熱、咳嗽等呼吸道症狀，是無症狀感染者。

近日，2019冠狀病毒疾病在中國的疫情趨緩，但傳出湖北仍有不少無症狀感染者，未被視為確診病例，令外界擔憂形成防疫漏洞。

據中國國家衛健委「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）」規定，疑似及確診病例需具備臨床表現；而沒有臨床表現的無症狀感染者，就被排除在確診病例外。

中國官方近日表示，無症狀感染者雖有一定傳播風險，可能成為感染源；但強調世界衛生組織（WHO）指出，疫情主要由「已出現症狀的患者傳播」，因此無症狀感染者不是主要的傳播來源。（編輯：繆宗翰）1090327

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