中國推Omicron滅活疫苗 專家：防感染效力或約50%

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（中央社記者陳沛冰台北25日電）中國國藥集團研發的Omicron滅活疫苗有望今年10月正式使用。有病毒學家分析，根據原始病毒株滅活疫苗數據，相信Omicron滅活疫苗防感染效力約50%，藉這疫苗控制疫情會較慢。

中國一直堅持動態清零但未能如願，北京等地疫情反覆，研發針對Omicron病毒變異株疫苗，成為抗疫其中一個重要手段。

中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研製的Omicron滅活疫苗正進行臨床試驗，中國生物首席科學家張雲濤19日表示，目前數據顯示，疫苗可誘導針對Omicron變異株的高水平中和抗體，對防輕症及隱性感染會有明顯效果。

他表示，如果後續順利，有望今年10月開始接種。

不過，此前外界質疑中國滅活疫苗效果較信使核糖核酸（mRNA）疫苗差。2021年世界衛生組織批准緊急使用中國2款滅活疫苗，有限的臨床試驗顯示，科興及國藥疫苗在預防有症狀感染的有效率分別是51%和79%；而輝瑞和莫德納的mRNA疫苗有效率均在90%以上。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如告訴中央社，暫時未知國藥中生的Omicron滅活疫苗臨床研究數據，基於之前原始病毒株滅活疫苗數據，若使用同一種技術研發，相信Omicron滅活疫苗防感染的有效率大約50%。正研發針對Omicron變異株的輝端或莫德納，使用mRNA技術平台，相信防感染有效率可接近90%。

她表示，輝瑞及莫德納的原始病毒株mRNA疫苗產生的中和抗體水平，較中國滅活疫苗高約10倍；若以同樣技術研發新疫苗，輝瑞及莫德納的疫苗效果也較中國的滅活疫苗強。

不過，施信如表示，相信Omicron滅活疫苗仍能大幅減低重症及死亡。

她表示，因滅活疫苗防感染效果較遜色，若中國仍依賴滅活疫苗，控制疫情會較慢，也難達到清零效果。但如果抗疫重點是防重症及死亡，則Omicron滅活疫苗便能發揮效用。

她認為，中國應盡快引入現有的mRNA疫苗，「很多爆發很難預測，像之前香港來不及應付，沒有接種疫苗的人風險很高；上海也一樣，中國還有很多人口密集地方，老人及小孩很危險。」

香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁告訴中央社，滅活疫苗的預防感染效果不及mRNA疫苗，研究顯示，同樣是滅活疫苗的科興，接種3劑後有10%機會感染，但接種3劑輝瑞後只有4%機會感染，而沒有接種疫苗則有25%機會感染。但接種3劑科興及3劑輝瑞預防重症及死亡均約98%。

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金冬雁說，如果中國仍倚重滅活疫苗，可能每名民眾接種疫苗的劑數要較多，才能產生高的中和抗體水平，這也視乎民眾的意願及政府推行接種疫苗的力度，「但現在中國集中資源進行核酸檢測。」

中國正研發不同疫苗，包括國藥集團武漢生物製品研究所及科興生物也正研發Omicron滅活疫苗，及由中國軍事醫學科學院、艾博生物和沃森生物聯合開發的中國mRNA疫苗ARCoV正進行臨床試驗。（編輯：呂佳蓉）1110525