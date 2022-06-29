上海開放內用首日 餐廳現人潮不及疫情前

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上海29日起有條件恢復餐飲內用，咖啡廳出現人潮。圖為上海一間連鎖咖啡店。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月29日

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）上海禁止餐飲內用長達3個月後，今天終於「解封」，餐廳、咖啡廳出現人潮。然而受限於人流管制等防疫措施，因此尖峰時段用餐人數仍不及疫情前。

上海6月1日宣布全市解封、全面復工，但餐飲業仍禁止內用，引發不少市民和業者抱怨。官方26日發布第三版「餐飲服務業復商復市疫情防控指引」，宣布29日開始有條件恢復內用。

今天是餐飲內用「解封」首日，從街邊小店到在賣場中的連鎖餐飲企業都陸續撤掉原本放在門口的桌椅與障礙物，迎接內用顧客。

據中央社記者實測，一些熱門的餐廳，今晚的位子早早被訂滿，顯示不少上海民眾連一刻都不願再等。

中午用餐時間，記者實際走訪多個賣場的美食街與餐廳發現，雖然出現人潮，然而由於受限室內人數上限，因此不少店家內的用餐人數仍較疫情前少，許多民眾仍習慣叫外送，因此仍可看見餐廳員工忙進忙出，準備外送的訂單。

上海連鎖咖啡店的內用人潮雖然還沒回到疫情前的程度，但相較於餐廳，稱得上是「絡繹不絕」。今天下午到傍晚，仍有不少人在店裡聊天、工作。

然而，即便開放內用，仍有一些業者還在觀望。

一名在上海七寶經營咖啡店的業者告訴中央社記者，原本打算今天起開放內用，但仔細評估後認為現在的消費力還沒完全復甦，而且民眾內用可能仍會有一些顧忌，加上開放內用，水電成本支出會增加，因此決定還是先以外送為主，等過一兩週再重新評估。（編輯：楊昇儒）1110629

上海於29日起有條件恢復內用，然而受限於人流管制等防疫措施，尖峰時段用餐人數仍不及疫情前。圖為一間在商場內經營的餐廳，雖然開放內用，用餐人數不多。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月29日