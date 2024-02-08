上海小商品市場拚復甦 抓緊農曆年檔期銷售

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（中央社台北8日電）春節是上海小商品市場的重要銷售檔期，據業者分析，除夕前20天是生意最好的時候，不少經營者都在和時間賽跑，盼能賺個紅包好過年。然而，今年的銷售情形仍未回到疫情前水準。

位在上海城隍廟附近的福佑門小商品市場，耶誕節檔期剛結束，店面裝飾馬上換新，每一家店面都擺滿了各種與農曆新年有關的商品，整個市場顯得喜氣洋洋，充滿過年氣氛。

據第一財經引述福佑門小商品市場開店的業者觀察，約在今年1月10日以後，購買年節商品的消費者人數持續攀升，按照過往的經驗，約在除夕前20天左右的時間，生意最好，「大家都在和時間賽跑」。

在市場內開業的錢姓業者提到，新年的裝飾品需要提前兩個月聯繫工廠備貨生產，才能保證趕得上農曆新年。來店的散客會挑選能夠布置家裡的春聯和小型掛飾，企業和大型旅館則傾向於購買大型擺件。

他說，小市場的生意主要以批發為主，薄利多銷，「一個人買兩三百塊錢的東西，利潤幾十塊還不到，主要還是數量。」

報導提到，2020年的疫情讓小商品市場的商戶們措手不及，當年農曆新年間，報廢數萬元商品的人不在少數。2024年是中國完全擺脫疫情影響的第一個新年，加上又是龍年，因此不少市場內的商家都期待消費力復甦，「龍年是大年，上一次龍年生意就很火爆，今年也不會差。」

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復甦腳步也反映在市場的租金，疫情前，偏市場內部的店面，一年租金約人民幣10萬元（下同，約新台幣44萬元）到20萬元，靠近街邊的黃金店面年租金可高達48萬。受疫情影響，過去兩年租金確實有所下降，一些高價店面甚至降了20多萬。今年開始，租金開始上調，一些店面的租金較去年上漲15%到20%，但仍不及全盛時期。

業者坦言，即便市場在復甦，想回到疫情之前2019年的行情仍需要更多的耐心，起碼需要等待3到4年。（編輯：吳博緯/周慧盈）1130208