澎湖清明防疫群聚感染 大型活動也停辦

（中央社澎湖縣3日電）清明節將至，澎湖預估有1萬人返鄉掃墓，為避免人潮造成疫情群聚感染，澎湖縣長賴峰偉今天宣布民眾進入生命紀念園區必須量體溫、載口罩。此外，防疫期間停辦泳渡澎湖灣等大型活動。

澎湖縣政府指出，清明節是澎湖鄉親返鄉重要節日，每年約有1萬人返鄉掃墓。今年受武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，公衛專家擔憂大批民眾祭祖，可能擴大疫情流行。

賴峰偉今天在防疫會議表示，考量清明節是重要傳統節日，為降低群聚感染，縣府將要求各鄉市納骨塔取消清明法會，並規劃生命園區入館動線，一律要求測量體溫、配戴口罩，並開啟窗戶通風，戶外搭棚供民眾擺放祭品、祭祀。

賴峰偉說，清明節返鄉人潮比過年春節更多，建議鄉親可待疫情平穩後再擇期返鄉祭祖；緬懷先人，心誠則靈，相信祖先應能體諒縣府防疫做法。

澎湖縣政府表示，依公衛學院專家提醒，大型群聚活動如果沒有做好隔離、保持距離，「200萬人就可能新增1300例病患」，因此建議避免舉辦大型活動，如果要辦，也要採取嚴格管制措施。

因此賴峰偉宣布今年將停辦泳渡澎湖灣、端午節龍舟競賽等大型活動、植樹節縮小規模、母親節表揚大會延期，並呼籲各機關、團體、廟宇、教會響應，防疫期間暫停交流、年會、聚餐、廟會、彌撒、禮拜。（編輯：孫承武）1090303